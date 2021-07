अवैध धर्मांतरण मामला: सीएए हिंसा की आड़ में कराए 100 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन, हवाला से फंडिंग की कबूली बात

Umar Gautam revealed many secrets in matter of religion conversion- उमर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कई बैंक खाताधारकों की छानबीन तेज कर दी गई है। उधर, एटीएस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उमर गौतम और काजी जहांगीर ने सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान भी कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था।