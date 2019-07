Yamuna Expressway Accident: 29 लोगों की मौत मामले में बस को लेकर बड़ा खुलासा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आनन-फानन में दिया यह आदेश

लखनऊ. यमुना एक्सप्रेस वे पर लखनऊ से आगरा जा रही अवध डिपो की जनरथ बस हादसे के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बस हादसे की पड़ताल में हादसे की वजह कई वजहें निकलकर सामने आ रही हैं। लखनऊ परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो बस हादसे का शिकार हुई है, वह इस रूट की नहीं थी। लेकिन यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के कारण दूसरे रूट की बस इमरजेंसी में लखनऊ से गाजियाबाद भेजी गई थी। वहीं दूसरी तरफ बस ड्राइवर को अचानक झपकी आने को भी इस हादसे के पीछे की वजह माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हादसे की असल वजह जांच के बाद सामने आ सकेगी। हादसे की जांच बड़े अधिकारी करेंगे। परिवहन कमिश्नर, मंडलायुक्त और आईजी आगरा पूरे मामले की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे के अंदर देंगे।

घटनास्थल पर मंत्री रवाना

वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम और परिवहन राज्यमंत्री को दुर्घटनास्थल का दौरा करने के आदेश जारी किये हैं। सीएम ने निर्देश दिये हैं कि दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह जांच के लिए घटनास्थल का दौरा करें। जानकारी के मुताबिक दोनों मंत्री मौके पर जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत-बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराई जाए। इसके अलावा आगरा में हुए बस हादसे पर रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं।

Defence Minister Rajnath Singh has taken cognizance of the road accident on Yamuna expressway in Agra in which 29 persons have died. He spoke to District Magistrate & gave directions for proper treatment of those injured. (File pic) pic.twitter.com/SKuXktAPRA — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

Defence Minister Rajnath Singh has also spoken to CM Yogi Adityanath regarding the road accident on Yamuna Expressway in Agra in which 29 persons have died https://t.co/mZQFSigK5F — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

वहीं इससे पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए इस दर्दनाक हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को पांच का लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही आलाधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिये हैं। सीएम ने हादसे की जांच के भी निर्देश दिये हैं।

Agra DM NG Ravi Kumar on 29 persons dead after a bus carrying around 40 passengers fell into 'jharna nalla' on Yamuna Expressway: The incident took place around 4:30 am. Driver probably dozed off & the speeding bus broke our barrier & fell in the drain. Search operation underway pic.twitter.com/X5a0gymqIq — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

हादसे में 29 लोगों की मौत

आपको बता दें कि लखनऊ से गाजियाबाद जा रही अवध डिपो की जनरथ बस आगरा के थाना एताम्दपुर क्षेत्र के पास यमुना एक्सप्रेस वे की रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट गहरे झरना नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में लगभग 50 लोग सवार थे। 29 शवों को निकाल लिया गया है। हादसे की शिकार बस को नाले से निकाला जा चुका है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल मे भर्ती कराया गया है।

Agra Yamuna Expressway accident: CM orders enquiry by a committee consisting of Transport Commissioner, Divisional Commisioner & IG Agra to investigate the incident in 24 hours&give report on the cause of incident & also report on long term recommendations to avoid such accidents https://t.co/jh2iIKERWF — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

घायलों की सूची

- मोहम्मद अदीब, 23 साल, लखनऊ,

- प्रियांशी, 23 साल, लखनऊ,

- गौरव, 31 साल, लखनऊ,

- जुनैद आलम, 27 साल, मुरादाबाद,

- अर्पित, 24 साल, इलाहाबाद