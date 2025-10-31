MBBS Admissions: अब हर जिले में होंगे डॉक्टर: UP में चिकित्सा शिक्षा को मिली नई उड़ान, 1221 सीटें बढ़ीं – Yogi सरकार की ऐतिहासिक पहल

UP Big Medical Leap: उत्तर प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक साबित हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश में एमबीबीएस और पीजी (एमडी/एमएस) की कुल 1221 नई सीटों की मंजूरी दी गई है। इसमें एमबीबीएस की 950 और पीजी की 271 सीटें शामिल हैं। इस बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में अब एमबीबीएस की कुल 12,800 सीटें और पीजी की 4,297 सीटें हो गई हैं। यह फैसला न केवल राज्य के युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है।