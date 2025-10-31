Madhyanchal Vidyut Nigam: वर्टिकल व्यवस्था पर फिर संशय: अब 15 नवंबर से लागू होगी नई बिजली प्रणाली, आदेश जारी

मविविनि मुख्यालय ( मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्टिकल व्यवस्था बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि इसे लागू करने से पहले सभी तकनीकी और प्रशासनिक पक्ष पूरी तरह मजबूत हो जाएँ। इसी कारण तिथि बढ़ाई गई है। वहीं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फील्ड स्टाफ से पर्याप्त संवाद नहीं किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। विद्युत कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता ने कहा कि नई व्यवस्था लागू करना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे व्यावहारिक बनाना जरूरी है। जब तक फील्ड स्तर पर दायित्व और संसाधनों की स्पष्टता नहीं होगी, तब तक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।