Railway Heroes: रेल की पटरियों पर जिंदगी की नई सुबह: अवध आसाम एक्सप्रेस में महिला ने दिए जुड़वां बच्चों को जन्म

घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल संचालन प्रबंधक, स्टेशन निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक मौके पर पहुँचे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि माँ और बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। स्टेशन निदेशक ने कहा कि यह उत्तर रेलवे के कर्मचारियों की मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का परिणाम है कि आज दो नवजीवन सुरक्षित जन्म ले सके। हम यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या RPF हेल्पलाइन 182 पर दी गई हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। यह घटना उसी प्रणाली की कार्यकुशलता का प्रमाण है।