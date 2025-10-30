LDA Big Action: मोहनलालगंज और गोसाईगंज में अवैध प्लाटिंग पर प्राधिकरण की सख्ती

मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) की निगरानी में गठित टीम गुरुवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। मोहनलालगंज के बेनीगंज, चंद्रौली और गोसाईगंज के बक्खी खेड़ा इलाके में कार्रवाई की गई। अवैध प्लाटिंग करने वालों द्वारा बनाई गई कच्ची सड़कों, सीमांकन की दीवारों और अस्थायी निर्माणों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के कारण कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। प्रवर्तन टीम ने सभी प्लॉटिंग स्थलों पर चेतावनी बोर्ड भी लगवाए, जिन पर लिखा गया कि “यह भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमानुसार अनुमोदित नहीं है, यहां कोई निर्माण या खरीद-बिक्री दंडनीय अपराध है।”