LDA: 10.70 लाख में राजधानी के बीचों–बीच घर का मौका, आज ही करें आवेदन

Lucknow Sardar Vallabhbhai Patel Housing Scheme: राजधानी लखनऊ में डाली बाग क्षेत्र स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने 72 फ्लैटों की लॉटरी प्रक्रिया 10 और 11 नवंबर को आयोजित की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आवासीय योजना की लॉटरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी, जहाँ पूरी प्रक्रिया आवेदकों की उपस्थिति में पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आवेदकों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरी लॉटरी प्रक्रिया का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।