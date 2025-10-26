Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

LDA: 10.70 लाख में राजधानी के बीचों–बीच घर का मौका, आज ही करें आवेदन

Lucknow Housing Scheme: लखनऊ विकास प्राधिकरण की सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना में बने 72 फ्लैटों की लॉटरी 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। डालीबाग में माफिया कब्जे से मुक्त कराई गई इस भूमि पर बने ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट आम नागरिकों के लिए प्राइम लोकेशन पर आवास उपलब्ध कराते हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 26, 2025

डालीबाग में बने 72 फ्लैटों के लिए अब तक 1658 लोगों ने कराया पंजीकरण (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

डालीबाग में बने 72 फ्लैटों के लिए अब तक 1658 लोगों ने कराया पंजीकरण (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Sardar Vallabhbhai Patel Housing Scheme: राजधानी लखनऊ में डाली बाग क्षेत्र स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने 72 फ्लैटों की लॉटरी प्रक्रिया 10 और 11 नवंबर को आयोजित की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आवासीय योजना की लॉटरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी, जहाँ पूरी प्रक्रिया आवेदकों की उपस्थिति में पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आवेदकों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरी लॉटरी प्रक्रिया का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

डाली बाग में माफिया कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर विकसित हुई योजना

यह आवासीय योजना लगभग 2,314 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की गई है, जिसे एलडीए ने माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराया था। राज्य सरकार की “मॉडर्न हाउसिंग फॉर ऑल” उद्देश्य के अनुरूप एलडीए ने इस जमीन का उपयोग EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आवास उपलब्ध कराने में किया है। योजना के अंतर्गत ग्राउंड प्लस थ्री (G+3) स्ट्रक्चर वाले तीन ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें कुल 72 फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैटों का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है।

लोकेशन राजधानी के सबसे प्राइम इलाकों में

  • डाली बाग स्थित यह योजना शहर के प्रमुख क्षेत्रों से बिल्कुल करीब है-
  • 1090 चौराहा – 5 मिनट की दूरी
  • हजरतगंज चौराहा, सिकंदराबाद, नरही, बालू अड्डा – 5 से 10 मिनट की दूरी
  • पास ही स्थित 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड इसकी कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाती है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार इतनी प्राइम लोकेशन पर EWS वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना सराहनीय कदम माना जा रहा है।

फ्लैट की कीमत और सुविधाए

LDA द्वारा जारी विवरण के अनुसार -

विवरणजानकारी
फ्लैट श्रेणीEWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
कुल फ्लैट72
क्षेत्रफल36.65 वर्गमीटर
भवन संरचनाG + 3
कीमत₹10.70 लाख प्रति फ्लैट
पार्किंगदोपहिया वाहनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था
सुविधाएँस्वच्छ जल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था आदि

LDA अधिकारियों के अनुसार यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवास प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

पंजीकरण प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

LDAके अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 4 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए। पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 नवंबर निर्धारित। आवेदन एलडीए वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार

आवेदकों को पंजीकरण के लिए—

श्रेणीजमा राशि
सामान्यअनुमानित मूल्य की 5% धनराशि + पंजीकरण शुल्क
आरक्षित वर्गकेवल 2.5% राशि

जो आवेदक यह राशि जमा कर देंगे, वे ही पात्र सूची में शामिल होंगे।

अब तक मिला उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया

रिपोर्ट के अनुसार-- 8,529 से अधिक लोगों ने पंजीकरण पुस्तिका (लॉग-इन) खरीदी। इनमें से 1,658 आवेदकों ने राशि जमा कर पंजीकरण पूरा किया। यानी अब तक फ्लैटों की तुलना में 23 गुना अधिक मांग दिखाई दे रही है। इससे योजना की लोकप्रियता स्पष्ट होती है।

दो चरणों में होगी लॉटरी

पंजीकरण के बाद पात्र आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
लॉटरी कार्यक्रम इस प्रकार--

दिनवर्गप्रक्रिया
10 नवंबरआरक्षित वर्गलॉटरी ड्रा
11 नवंबरसामान्य वर्गलॉटरी ड्रा

लॉटरी में चयनित आवेदकों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित समय पर दस्तावेज जमा कराने होंगे।

लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी

एलडीए ने आश्वस्त किया कि आवेदकों व अधिकारियों की उपस्थिति में पर्चियाँ निकाली जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग से जन विश्वास और बढ़ेगा। परिणाम तुरंत सार्वजनिक किए जाएँगे। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार सरकार की मंशा है कि आवासीय योजनाओं को पारदर्शिता से लागू किया जाए। इस योजना को ईमानदारी से निष्पादित किया जा रहा है।

योजना क्यों खास

  • राजधानी के हृदय स्थल में EWS आवास
  • सरकारी जमीन की माफिया से वापसी के बाद जनहित में उपयोग
  • स्मार्ट सुविधाओं से सुसज्जित
  • बेहद कम कीमत में शहरी जीवन का अवसर
  • शहरी योजनाकारों के अनुसार यह परियोजना “गरीबों के लिए प्राइम लोकेशन में आवास” का आदर्श उदाहरण है।

LDA आने वाले वर्षों में -

  • और अधिक EWS/एलआईजी योजनाएं शुरू करेगा
  • कब्जा मुक्त सरकारी जमीन का जनहित में बेहतर उपयोग किया जाएगा
  • स्मार्ट सिटी मॉडल के अंतर्गत आवासों को आधुनिक बनाया जाएगा

