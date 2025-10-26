LDA: 10.70 लाख में राजधानी के बीचों–बीच घर का मौका, आज ही करें आवेदन

डालीबाग में बने 72 फ्लैटों के लिए अब तक 1658 लोगों ने कराया पंजीकरण (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Lucknow Sardar Vallabhbhai Patel Housing Scheme: राजधानी लखनऊ में डाली बाग क्षेत्र स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने 72 फ्लैटों की लॉटरी प्रक्रिया 10 और 11 नवंबर को आयोजित की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आवासीय योजना की लॉटरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी, जहाँ पूरी प्रक्रिया आवेदकों की उपस्थिति में पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आवेदकों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरी लॉटरी प्रक्रिया का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।
यह आवासीय योजना लगभग 2,314 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की गई है, जिसे एलडीए ने माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराया था। राज्य सरकार की “मॉडर्न हाउसिंग फॉर ऑल” उद्देश्य के अनुरूप एलडीए ने इस जमीन का उपयोग EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आवास उपलब्ध कराने में किया है। योजना के अंतर्गत ग्राउंड प्लस थ्री (G+3) स्ट्रक्चर वाले तीन ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें कुल 72 फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैटों का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है।
LDA द्वारा जारी विवरण के अनुसार -
|विवरण
|जानकारी
|फ्लैट श्रेणी
|EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
|कुल फ्लैट
|72
|क्षेत्रफल
|36.65 वर्गमीटर
|भवन संरचना
|G + 3
|कीमत
|₹10.70 लाख प्रति फ्लैट
|पार्किंग
|दोपहिया वाहनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था
|सुविधाएँ
|स्वच्छ जल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था आदि
LDA अधिकारियों के अनुसार यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवास प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
LDAके अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 4 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए। पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 नवंबर निर्धारित। आवेदन एलडीए वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार
आवेदकों को पंजीकरण के लिए—
|श्रेणी
|जमा राशि
|सामान्य
|अनुमानित मूल्य की 5% धनराशि + पंजीकरण शुल्क
|आरक्षित वर्ग
|केवल 2.5% राशि
जो आवेदक यह राशि जमा कर देंगे, वे ही पात्र सूची में शामिल होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार-- 8,529 से अधिक लोगों ने पंजीकरण पुस्तिका (लॉग-इन) खरीदी। इनमें से 1,658 आवेदकों ने राशि जमा कर पंजीकरण पूरा किया। यानी अब तक फ्लैटों की तुलना में 23 गुना अधिक मांग दिखाई दे रही है। इससे योजना की लोकप्रियता स्पष्ट होती है।
पंजीकरण के बाद पात्र आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
लॉटरी कार्यक्रम इस प्रकार--
|दिन
|वर्ग
|प्रक्रिया
|10 नवंबर
|आरक्षित वर्ग
|लॉटरी ड्रा
|11 नवंबर
|सामान्य वर्ग
|लॉटरी ड्रा
लॉटरी में चयनित आवेदकों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित समय पर दस्तावेज जमा कराने होंगे।
एलडीए ने आश्वस्त किया कि आवेदकों व अधिकारियों की उपस्थिति में पर्चियाँ निकाली जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग से जन विश्वास और बढ़ेगा। परिणाम तुरंत सार्वजनिक किए जाएँगे। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार सरकार की मंशा है कि आवासीय योजनाओं को पारदर्शिता से लागू किया जाए। इस योजना को ईमानदारी से निष्पादित किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग