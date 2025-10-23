Lucknow Residency: लखनऊ की रेजीडेंसी में गूंजेगा इतिहास – लाइट एंड साउंड शो बनेगा सांस्कृतिक पर्यटन की नई पहचान

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह शो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि इतिहास की आत्मा को महसूस कराने का प्रयास है। उनके शब्दों में -लाइट एंड साउंड शो के जरिए दर्शक इतिहास को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि देखेंगे और महसूस करेंगे। यह हमारे बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति रेजीडेंसी आए और यहां के इतिहास से आत्मीय जुड़ाव महसूस करे। रेजीडेंसी परिसर की दीवारें, जिन पर आज भी गोलियों और तोपों के निशान दर्ज हैं, शो के दौरान जीवंत पात्रों की तरह बोल उठती हैं। जैसे-जैसे आवाज़ और रोशनी का संयोजन आगे बढ़ता है, दर्शकों को ऐसा लगता है मानो वे स्वयं 1857 की क्रांति के बीच खड़े हों, वह दौर, जब लखनऊ की धरती ने आज़ादी की पहली गूंज सुनी थी।