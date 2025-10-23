Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Lucknow Residency: लखनऊ की रेजीडेंसी में गूंजेगा इतिहास – लाइट एंड साउंड शो बनेगा सांस्कृतिक पर्यटन की नई पहचान

Lucknow Residency Light And Sound Show: लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी अब सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की है, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को जीवंत करता है और दर्शकों को इतिहास से भावनात्मक रूप से जोड़ता है।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 23, 2025

Lucknow Tourism (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Tourism (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Residency Shines Bright: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने शाही अंदाज, नवाबी तहजीब और ऐतिहासिक विरासत के लिए देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान रखती है। इमामबाड़ों की भव्यता, गोमती तट की सादगी और चौक की खुशबू में रची-बसी यह नगरी अब अपनी एक और पहचान गढ़ने जा रही है,“सांस्कृतिक पर्यटन की राजधानी” बनने की दिशा में।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है, लखनऊ रेजीडेंसी परिसर में “लाइट एंड साउंड शो” की शुरुआत। इस शो के माध्यम से इतिहास, संस्कृति और तकनीक का ऐसा संगम तैयार किया गया है, जो दर्शकों को सीधे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ले जाता है।

इतिहास के पन्नों को आधुनिक रोशनी में सजाया गया

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह शो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि इतिहास की आत्मा को महसूस कराने का प्रयास है। उनके शब्दों में -लाइट एंड साउंड शो के जरिए दर्शक इतिहास को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि देखेंगे और महसूस करेंगे। यह हमारे बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति रेजीडेंसी आए और यहां के इतिहास से आत्मीय जुड़ाव महसूस करे। रेजीडेंसी परिसर की दीवारें, जिन पर आज भी गोलियों और तोपों के निशान दर्ज हैं, शो के दौरान जीवंत पात्रों की तरह बोल उठती हैं। जैसे-जैसे आवाज़ और रोशनी का संयोजन आगे बढ़ता है, दर्शकों को ऐसा लगता है मानो वे स्वयं 1857 की क्रांति के बीच खड़े हों, वह दौर, जब लखनऊ की धरती ने आज़ादी की पहली गूंज सुनी थी।

तकनीक से सजी ‘लाइट एंड साउंड’ की ऐतिहासिक यात्रा

शो की विशेषता यह है कि इसमें अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन, लेज़र इफेक्ट्स और सिनेमैटिक साउंड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक रेजीडेंसी की पुरानी इमारतों और खंडहरों को कहानी कहने वाले मंच में बदल देती है।

प्रकाश की रेखाओं से जब “बेगम हजरत महल”, “सर हेनरी लॉरेंस” और “मौलवी अहमदुल्ला शाह” जैसे ऐतिहासिक चरित्र उभरते हैं, तो दर्शक भावनाओं से भर उठते हैं। लखनऊ की विरासत, पारंपरिक खानपान, क्रांतिकारी घटनाएं और ब्रिटिश काल की नाटकीय झलकियां, सब इस प्रस्तुति में समाहित हैं। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार हमारा लक्ष्य है कि यह शो सिर्फ इतिहास को याद न करें, बल्कि उसे पुनर्जीवित करे। हर आगंतुक जब रेजीडेंसी से बाहर निकले, तो उसके मन में गर्व और प्रेरणा की भावना जागे।

शो का समय और प्रवेश व्यवस्था

फिलहाल शो का आयोजन प्रतिदिन शाम 6 बजे से किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका अनुभव कर सकें। कुछ सप्ताह बाद शो के लिए नाममात्र का शुल्क रखा जाएगा, जिससे इसका संचालन और रखरखाव सतत रूप से हो सके। टिकट व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटक विभाग का मानना है कि जैसे-जैसे यह शो लोकप्रिय होगा, वैसे-वैसे रेजीडेंसी लखनऊ आने वाले हर पर्यटक की “पहली पसंद” बनेगी।

इतिहास, पर्यटन और अर्थव्यवस्था-तीनों का संगम

इस पहल का उद्देश्य केवल विरासत के संरक्षण तक सीमित नहीं है। इससे स्थानीय कलाकारों, गाइडों, शिल्पकारों, फूड वेंडरों और टूर ऑपरेटरों को भी नए अवसर मिलेंगे। रेजीडेंसी आने वाले पर्यटक स्थानीय बाजारों और हस्तशिल्प उत्पादों से भी जुड़ेंगे, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था में नई गति आएगी। जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि इतिहास का संरक्षण और पर्यटन का संवर्धन, दोनों समान रूप से आगे बढ़ें। रेजीडेंसी का यह शो न सिर्फ लखनऊ, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के नक्शे पर नई ऊंचाई देगा।

रेजीडेंसी: इतिहास की गूंजता हुआ साक्षी

लखनऊ रेजीडेंसी 18वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों के निवास स्थान के रूप में बनी थी। लेकिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यह इमारत अंग्रेजों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच सबसे भीषण संघर्ष का केंद्र बन गई। कई महीनों तक चली घेराबंदी और संघर्ष के निशान आज भी इसकी दीवारों पर अंकित हैं। गोलियों के छेद, टूटे तोरण द्वार और जले हुए हिस्से, सब इतिहास की चुप मगर सजीव गवाही देते हैं। अब वही रेजीडेंसी, जो कभी युद्ध का प्रतीक थी, आज शांति, प्रेरणा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन रही है।

संस्कृति का नया केंद्र, प्रेरणा का नया मंच

लाइट एंड साउंड शो केवल एक तकनीकी प्रस्तुति नहीं, बल्कि संवेदना और शिक्षा का माध्यम भी है। इसमें आवाज़ें, रोशनी और संगीत के जरिए आज़ादी की उस कहानी को नए अंदाज़ में सुनाया गया है, जो अक्सर किताबों के पन्नों तक सीमित रह जाती है। दर्शकों में बैठी नई पीढ़ी के लिए यह अनुभव इतिहास को “महसूस करने” जैसा है। स्कूलों और कॉलेजों से छात्रों के समूहों को इस शो में लाने की भी योजना बनाई जा रही है।

 विरासत और नवाचार का संगम

राज्य सरकार की यह पहल लखनऊ को एक सांस्कृतिक, शैक्षणिक और पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। रेजीडेंसी का यह शो आगंतुकों को न केवल इतिहास की यात्रा कराता है, बल्कि यह एहसास भी कराता है कि संस्कृति तभी जीवित रहती है, जब वह समय के साथ संवाद करती है। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि इस शो से लखनऊ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। विदेशी पर्यटकों के लिए यह शहर भारतीय स्वतंत्रता की भावना और नवाबी संस्कृति दोनों का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करेगा।

अतीत और वर्तमान के बीच संवाद का पुल

रेजीडेंसी की दीवारें अब सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवंत कथा बन चुकी हैं। यह शो बताता है कि इतिहास को संजोना केवल पुरातत्व का कार्य नहीं, बल्कि भावनात्मक पुनर्जीवन का प्रयास है। जब रेजीडेंसी की दीवारें रोशनी में नहाकर बोल उठती हैं और आवाज़ों में गूंजता है “हमने आज़ादी की कीमत चुकाई थी”, तो दर्शक निशब्द रह जाते हैं। यह अनुभव मनोरंजन से कहीं अधिक है,यह आत्मा को झकझोर देने वाला पल है, जो हर दर्शक को इतिहास का हिस्सा बना देता है।

