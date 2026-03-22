कालिदास मार्ग से हटकर अब ‘पाठक’ के द्वार पहुंचेगी सत्ता की धमक, पहली बार डिप्टी सीएम आवास पर ‘कोर’ मंथन

सियासी गलियारों में इस बात की सबसे अधिक चर्चा है कि जो अवसर पुराने सहयोगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीते वर्षों में नहीं मिला, वह ब्रजेश पाठक के खाते में कैसे आया। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले सीएम योगी और संघ के बड़े पदाधिकारी केशव मौर्य के घर केवल 'भोजन' के लिए गए थे, लेकिन नीतिगत निर्णयों वाली आधिकारिक कोर कमेटी की मेजबानी पहली बार किसी डिप्टी सीएम को मिलना बड़े संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा अब सत्ता के केंद्र को विकेंद्रीकृत कर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एकजुटता का एक नया संदेश देना चाहती है।