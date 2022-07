Admission 2022: यूपी बोर्ड 9वीं और 11वीं की Admission प्रक्रिया शुरू, जानें अंतिम तारीख

UP Baord Admission 2022: यूपी बोर्ड 9वीं और 11वीं के प्रवेश शुरू हो गए। बोर्ड ने अब अंतिम तिथि भी जारी कर दी है। जल्दी छात्र प्रवेश प्रक्रिया पूरी करे।

यूपी बोर्ड ने नया शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू कर दिया है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के बाद अब 9 से 12वीं तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पांच अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। स्कूलों के प्रधानाचार्य 10वीं-12वीं के छात्रों के परीक्षा शुल्क 10 अगस्त तक एकमुश्त जमा करेंगे। उसके बाद जमा परीक्षा शुल्क और छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर 16 अगस्त तक अपलोड करेंगे। यहां छात्र सभी प्राप्त कर सकेंगे। 10 अगस्त तक ही छात्र प्रवेश ले सकेंगे।

