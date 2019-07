UP Board Scheme 2020 : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के सभी छात्र अपनी परीक्षा की समय सारिणी यहां देखें

लखनऊ. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2020 में होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 की समय सारिणी जारी कर दी है। UP Board की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 2020 में 18 फरवरी से शुरू हो जाएगी। यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा 12 दिन में तो वहीं इंटरमीडिएट कक्षा 12 की परीक्षा 15 दिनों में समाप्त हो जाएगी।

हाईस्कूल की परीक्षा 08:00 बजे से शुरू होगी और 11:15 बजे तक चलेगी और इंटरमीडिएट की परीक्षा 02:00 से शुरू होकर 05:15 बजे तक चलेगी। इस बार 2020 में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन 15 से 25 मार्च के बीच होगा और 20 से 25 अप्रैल 2020 के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ सकता है। बता दें कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि परीक्षा की तारीख तय होने के साथ ही परीक्षा की कापियां चेक करने की तिथि भी जारी कर दी जाएगी।

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के सभी छात्र अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी पीडीएफ फाइल में यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board Scheme 2020 High School and Intermediate Exam Time Table - Click Here

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड परीक्षा बैठने वाले अभ्यर्थियों को इस बार योगी सरकार ने कई महीनों पहले परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर बड़ी राहत दी है। 2020 में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में छात्र नकल ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी न करें, नहीं तो उनको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। इस बार भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरी तरह से शासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी।

अगर आप नकल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए शासन द्वारा इस बार जल्दी ही टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जिससे सभी अभ्यर्थी अच्छे अंक लाने के लिए अभी से परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें।