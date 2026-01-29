Up budget 2026 Date in hindi: आ गई तारीख, योगी सरकार इस दिन पेश करेगी यूपी का बजट

Up budget 2026 date in hindi: गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। हालांकि, दो प्रस्तावों को फिलहाल रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार 14वां और 17वां प्रस्ताव पास नहीं हो सके। इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, बाकी प्रस्ताव राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े हुए थे। इन प्रस्तावों के पास होने से कई योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।