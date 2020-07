यूपी में कोरोना हो रहा बेकाबू, लॉकडॉउन लागू, अब नहीं लगाया मास्क तो देना होगा इतना रुपए जुर्माना

लखनऊ. यूपी में कोरोना (Coronavirus in UP) बेकाबू होता जा रहा है। स्थिति यह है कि अब प्रदेश भर में सरकार (Government) को तीन दिन का लॉकडाउन (Lockdown Again) घोषित करना पड़ गया है। शुक्रवार को भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हुई और 24 घंटे में 1347 नए कोरोना मरीज सामने आ गए है। जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 33,703 पहुंच गई है। इनमें से 11,027 केस एक्टिव हैं। महामारी के दौर में सुरक्षा के नियमों का पालन न करने पर अब और सख्ती भी कर दी गई है।

ये भी पढ़ें- UP Lockdown: पुरानी पाबंदियां फिर सख्ती से लागू, जाने क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, किसे मिलेगी छूट

लगेगा जुर्माना-



यह देखा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को दूर लोग मास्क तक नहीं पहन रहे। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब से जो भी लोग बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाए जाएंगे उन पर 100 की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ेें- अपराधी विकास दुबे के 5 साथियों का पुलिस ने किया एनकाउंटर, जानें कैसे एक-एक को मारा गया मामा, भतीजे और तीन साथियों की बलि लेने के बाद सामने आया विकास

घर बैठे 'ई-संजीवनी' का प्रयोग करें-

अमित मोहन ने बताया कि आप भी घर बैठे 'ई-संजीवनी' का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने कम्प्यूटर या स्मार्ट फोन पर 'ई-संजीवनी' के पोर्टल पर जाएं और वहां पर अपने फोन नम्बर और नाम से रजिस्ट्रेशन करें। इसके पश्चात आप वहां डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप उनसे बातचीत करके उन्हें अपनी समस्या बताकर उनकी सलाह घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को सामान्य बीमारी है तो उन्हें घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं।