यूपीः हर दस में एक व्यक्ति मिला कोरोना संक्रमित, रिकॉर्ड 20,510 आए नए मामले, 67 की मौत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. यूपी में कोरोना (Coronavirus in UP) के रिकॉर्ड स्थापित करने का सिलसिला रुक नहीं रहा। यूपी में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के रिकॉर्ड 20,510 नए मामले (corona new cases) सामने आए हैं। कल प्रदेश में 2,10,121 सैंपल (Covid Test) की जांच की गई। मतलब हर दस लोगों की जांच में एक व्यक्ति की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 1,11,835 है। प्रदेश में बुधवार को 67 लोगों ने कोरोना (Death due to corona) से अपनी जान गंवाई। अब तक कुल 9,376 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। हर दिन पिछले दिन की तुलना में ज्यादा संक्रमितों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही है। मरीजों के स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने में प्रशासन असफल हो दिख रहा है। ऐसे में यह आंकड़ा कहां तक जाएगा, इस पर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है।

ये भी पढ़ें- कोरोनाः अगर हैं बीमार, तो घबराए नहीं, घर बैठे जांच से लेकर अस्पताल में दाखिले तक अपनाएं ये Steps

नए मामलों के दर ने डिस्चार्ज रेट को पछाड़ा-

जिस दर से नए मरीज सामने आ रहे हैं, उसने डिस्चार्ज हो रहे मरीजों के रेट को काफी पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को 4,517 लोग डिस्चार्ज हुए, तो इसके करीब पांच गुना नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश में 3,73,84,344 सैंपल की जांच की गई है। अब तक 83,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज़, लगाई गई है। इनमें से 13,93,075 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ भी लगाई जा चुकी है।

ये भी पढ़ें- कोरोनाः यूपी पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ेंगी आगे? सांसद ने की मांग, कहा- लाशों का ढेर लगा है यहां

यूं बढ़े कोरोना केस

तारीख- कुल नए मामले- मौतें- लखनऊ में केसेस

1 अप्रैल - 2600- 9- 935

2 अप्रैल - 2967- 16- 940

3 अप्रैल - 3290- 14- 1041

4 अप्रैल - 4164- 31- 1129

5 अप्रैल - 3999- 13- 1133

6 अप्रैल - 5928- 30- 1188

7 अप्रैल - 6023- 40- 1333

8 अप्रैल - 8490- 39- 2369

9 अप्रैल - 9695- 37- 2934

10 अप्रैल - 12787- 48- 4059

11 अप्रैल - 15500 - 67 - 4444

12 अप्रैल - 13685- 72 - 3892

13 अप्रैल- 18021- 84 - 5382

14 अप्रैल - 20510 - 67-