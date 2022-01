BJP स्टार प्रचारकों की लिस्ट: PM मोदी, अमित शाह के साथ स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी भी शामिल

UP Assembly Elections 2022 में भाजपा नें अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नक़वी समेत अनय दर्जनों दिग्गज नेताओं को जगह मिली है।

UP Assembly Elections 2022 में भाजपा ने प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी दी है। इस लिस्ट में 30 सदस्यों को Star Pracharak बनाया गया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नक़वी और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में अभी कई बड़े चर्चित चेहरों को शामिल नहीं किया गया है। जिसमें महेंद्र पांडे, अजय मिश्रा टेनी जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को भी शामिल नहीं किया गया है।

File Photo of BJP Flag in UP Assembly Elections 2022