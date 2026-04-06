6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: स्मार्ट मीटर की ‘किच-किच’ होगी खत्म, मई में ही जारी होंगी नई दरें

UP Electricity News : यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत! मई में जारी होंगी नई बिजली दरें। स्मार्ट मीटर रीचार्ज, प्रीपेड से पोस्टपेड विकल्प और अधिभार शुल्क की वापसी पर नियामक आयोग देगा बड़ा फैसला।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 05, 2026

Symbolic Image.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। इस साल बिजली की नई दरें (टैरिफ) अपने निर्धारित समय से लगभग छह महीने पहले ही जारी होने की उम्मीद है। नियामक आयोग की तैयारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नया टैरिफ आदेश मई में ही लागू हो सकता है, जबकि पिछले साल यह प्रक्रिया नवंबर तक खिंची थी।

नए टैरिफ आदेश के साथ ही आयोग स्मार्ट मीटर से जुड़ी उन तमाम शिकायतों पर सख्त दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिनसे उपभोक्ता लंबे समय से परेशान हैं। आयोग निम्नलिखित मसलों पर नई व्यवस्था देने जा रहा है:

रीचार्ज के बाद तुरंत कनेक्शन

अक्सर प्रीपेड मीटर रीचार्ज करने के बाद भी घंटों बिजली नहीं आती। अब आयोग कनेक्शन जुड़ने के लिए एक न्यूनतम समय अनिवार्य करेगा। यदि तय समय में बिजली नहीं जुड़ी, तो उपभोक्ता मुआवजे का हकदार होगा।

केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद अब आयोग यह साफ करेगा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करेगा, इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता। जो लोग प्रीपेड से वापस पोस्टपेड में आना चाहते हैं, उन्हें भी विकल्प दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर के तेज चलने की शिकायतों पर जांच की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी।

बिजली दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कम

बीते छह वर्षों की तरह इस साल भी बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम जताई जा रही है। हालांकि बिजली कंपनियों ने अपने घाटे (ARR अंतर) की भरपाई के लिए दरों में 25 प्रतिशत इजाफे का प्रस्ताव दिया है, लेकिन आयोग उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए इसे टाल सकता है। राहत की बात यह है कि प्रीपेड मीटर धारकों को मिलने वाली 2% की छूट में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है।

अधिभार शुल्क (Surcharge) में आएगी कमी

मई में टैरिफ जारी होने से उपभोक्ताओं को 'ईंधन अधिभार शुल्क' के बोझ से राहत मिलेगी। पिछले साल टैरिफ देरी से आने के कारण उपभोक्ताओं से लगभग 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई थी। आयोग इस अतिरिक्त राशि की वापसी पर टैरिफ से पहले ही आदेश दे सकता है।

बहुमंजिला इमारतों के लिए नई व्यवस्था

अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए भी राहत की खबर है। अब बिजली कंपनियों (लाइसेंसी) को साझा खपत (Common Area Consumption) का स्पष्ट ब्योरा देना होगा, जिससे बिलिंग में होने वाली धांधली पर रोक लगेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 08:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: स्मार्ट मीटर की ‘किच-किच’ होगी खत्म, मई में ही जारी होंगी नई दरें

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी के दिल्ली दौरे से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज, सीएम योगी का दिल्ली दौरा बना चर्चा का केंद्र (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

क्या 2027 में BSP बनेगी किंगमेकर? मायावती की रणनीति से बिगड़ेगा अखिलेश का खेल, दलित-पिछड़ा समीकरण बनेगा गेमचेंजर

क्या मायावती बिगाड़ेंगी सपा का पूरा गणित?
लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव पर लगा ब्रेक, विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ट्विस्ट!
लखनऊ

UP में मौसम का यू-टर्न: 6-9 अप्रैल तक आंधी, बारिश और ठंडक का अलर्ट जारी

प्रदेश में मौसम की नई करवट, फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
लखनऊ

यूपी में बारिश-बिजली का कहर, 8 मौतें, सीएम के आदेश पर मुआवजा शुरू

कुदरत का प्रकोप: कई जिलों में जन-धन का भारी नुकसान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.