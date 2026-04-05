Lucknow Kidnapping: लखनऊ में अपहरण कांड का खुलासा: फिरौती मांगने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, युवक सुरक्षित बरामद

Lucknow kidnapping case: राजधानी में अपराध पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। माल थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर उससे मारपीट करने और फिरौती मांगने वाले तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और लूटी गई बाइक भी बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है।