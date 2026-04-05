Lucknow Kidnapping: लखनऊ में अपहरण कांड का खुलासा: फिरौती मांगने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, युवक सुरक्षित बरामद

युवक का अपहरण कर मांगी फिरौती, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुला मामला (Source: Police Media Cell)
Lucknow kidnapping case: राजधानी में अपराध पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। माल थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर उससे मारपीट करने और फिरौती मांगने वाले तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और लूटी गई बाइक भी बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है।
घटना माल थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपीयों ने युवक शिवा शर्मा को निशाना बनाते हुए उसका अपहरण कर लिया। जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पहले शिवा को बहाने से अपने पास बुलाया और फिर जबरन उसे अपने कब्जे में लेकर एक सुनसान स्थान पर ले गए। वहां उन्होंने युवक के साथ मारपीट की और उसके परिवार से फिरौती की मांग की।
अपहरण के बाद आरोपियों ने शिवा शर्मा के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसे डराने-धमकाने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई, ताकि वह उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। आरोपियों का उद्देश्य जल्द से जल्द पैसे हासिल करना था, जिसके लिए उन्होंने लगातार दबाव बनाया।
आरोपियों ने शिवा के परिजनों से संपर्क कर फिरौती की मांग की। फोन के जरिए धमकी दी गई कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो युवक को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस सूचना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। माल थाना पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों का लोकेशन ट्रेस किया और दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से युवक की जान बच गई।
गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल फिरौती मांगने में किया जा रहा था। इसके अलावा एक लूटी हुई बाइक भी बरामद की गई है, जिसे अपराध में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब इन बरामद सामानों के जरिए अन्य मामलों से भी कनेक्शन तलाश रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि ये आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हो सकते हैं। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है।
घटना के बाद माल थाना क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
इस मामले के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। लोगों का कहना है कि समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई और पीड़ित की जान बचाई जा सकी।
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