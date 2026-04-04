Terrorist Conspiracy: आतंकी साजिश नाकाम, कश्मीर मुजाहिद्दीन और गजवा-ए-हिंद से जुड़े नेटवर्क का बड़ा खुलासा

एटीएस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था। ये हैंडलर्स आरोपियों को निर्देश देते थे और भारत के संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाने के लिए उकसाते थे। गिरोह के सदस्य देश के विभिन्न शहरों में जाकर महत्वपूर्ण संस्थानों, रेलवे संपत्तियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी करते थे। इसके बाद वे फोटो, वीडियो और लोकेशन की जानकारी अपने पाकिस्तानी आकाओं को भेजते थे।