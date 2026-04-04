CM Helpline Employees: सीएम हेल्पलाइन 1076 कर्मचारियों को बड़ी राहत, कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी तय

CM Helpline 1076 Employees: उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1076 से जुड़े कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद संबंधित कंपनी को झुकना पड़ा और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वेतन वृद्धि के साथ-साथ कार्यस्थल की सुविधाओं में सुधार की घोषणा ने कर्मचारियों को नई ऊर्जा दी है।

