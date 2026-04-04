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CM Helpline Employees: सीएम हेल्पलाइन 1076 कर्मचारियों को बड़ी राहत, कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी तय

Yogi Govt Steps In: सीएम हेल्पलाइन 1076 कर्मचारियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने वेतन वृद्धि और कार्यस्थल सुविधाओं में सुधार पर सहमति जताई।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 04, 2026

मुख्यमंत्री के सख्त हस्तक्षेप के बाद वेतन वृद्धि पर कंपनी की सहमति, कार्यस्थल सुविधाओं में भी होगा सुधार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

मुख्यमंत्री के सख्त हस्तक्षेप के बाद वेतन वृद्धि पर कंपनी की सहमति, कार्यस्थल सुविधाओं में भी होगा सुधार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CM Helpline 1076 Employees: उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1076 से जुड़े कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद संबंधित कंपनी को झुकना पड़ा और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वेतन वृद्धि के साथ-साथ कार्यस्थल की सुविधाओं में सुधार की घोषणा ने कर्मचारियों को नई ऊर्जा दी है।

शिकायत से समाधान तक: कैसे बदली स्थिति

सीएम हेल्पलाइन 1076 से जुड़े कर्मचारियों ने वी-विन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ वेतन और कार्यस्थल से संबंधित कई समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों में मुख्य रूप से वेतन में असमानता, कार्य का दबाव, सुविधाओं की कमी और कार्य वातावरण से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।

यूपीडेस्को को सौंपी गई जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यूपीडेस्को (UPDESCO) की प्रबंध निदेशक को पूरे मामले की गहन समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें निर्देशित किया गया कि कंपनी स्तर पर सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निर्देश मिलते ही यूपीडेस्को ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कंपनी के शीर्ष प्रबंधन से संपर्क साधा और उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की। इस वार्ता में कर्मचारियों की मांगों, कंपनी की स्थिति और संभावित समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई।

सख्ती का असर: कंपनी ने मानी मांगें

मुख्यमंत्री स्तर से हुए सख्त हस्तक्षेप का असर तुरंत देखने को मिला। कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए वेतन वृद्धि पर सहमति दे दी। इसके साथ ही कार्यस्थल की सुविधाओं में सुधार करने का भी निर्णय लिया गया। इसमें बेहतर बैठने की व्यवस्था, कार्य समय का संतुलन, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शामिल है।

अधिकारियों का बयान

यूपीडेस्को की प्रबंध निदेशक नेहा जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सतत निगरानी की जाएगी।

सामान्य हुई स्थिति, काम पर लौटे कर्मचारी

सरकार के त्वरित हस्तक्षेप के चलते स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। कर्मचारी दोबारा अपने काम पर लौट आए हैं और हेल्पलाइन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सेवाओं की निरंतरता भी सुनिश्चित हुई।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

वेतन वृद्धि और सुविधाओं में सुधार के फैसले के बाद कर्मचारियों में उत्साह और संतोष का माहौल है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप को सराहनीय बताते हुए आभार व्यक्त किया है।

हिमांशु विक्रम का बयान

कर्मचारी हिमांशु विक्रम ने कहा कि हमारी समस्याओं को जिस गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने सुना और तुरंत समाधान के निर्देश दिए, वह हमारे लिए बहुत राहत देने वाला है। लंबे समय से वेतन संबंधी मुद्दे चल रहे थे, लेकिन अब सकारात्मक निर्णय हुआ है।

विकास यादव की प्रतिक्रिया

विकास यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के त्वरित हस्तक्षेप से हमारी समस्याओं का समाधान हुआ है। अब हम सभी कर्मचारी संतुष्ट हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे हैं।”

अंकित शुक्ला का आभार

अंकित शुक्ला ने कहा कि हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब कार्यस्थल का माहौल बेहतर हुआ है और हम सभी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं।”

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला

सीएम हेल्पलाइन 1076 राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सेवा है, जिसके माध्यम से आम जनता अपनी समस्याएं दर्ज कराती है। इस सेवा से जुड़े कर्मचारी दिन-रात काम कर जनता और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ऐसे में उनके वेतन और कार्य परिस्थितियों का संतुलित होना बेहद जरूरी है। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

प्रशासनिक संवेदनशीलता का उदाहरण

यह पूरा घटनाक्रम प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक उदाहरण है, जहां सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। योगी आदित्यनाथ का यह कदम दर्शाता है कि सरकार न केवल जनता बल्कि अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति भी सजग है।

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Published on:

04 Apr 2026 07:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM Helpline Employees: सीएम हेल्पलाइन 1076 कर्मचारियों को बड़ी राहत, कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी तय

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