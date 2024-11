UP Excise Policy: शराब विक्रेता एसोसिएशन की मांग: अंग्रेजी शराब और बीयर कोटे की पुरानी व्यवस्था बहाल हो

Excise Policy: एमआरपी पर 20% मार्जिन और बिक्री समय में 1 घंटा बढ़ाने की मांग। आगामी आबकारी नीति 2025-26 में सुधारों के लिए सुझाव पेश। 20% Margin on MRP and Renewal on Time: Key Requests by Vendors