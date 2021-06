सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, जुलाई से डीए और वेतन वृद्धि का लाभ

UP government decision employees will get DA and salary increase- योगी सरकार प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा 12 लाख से अधिक पेंशनर्स को डीए मिलेगा।

लखनऊ. UP government decision employees will get DA and salary increase-कोरोना काल (Corona Virus) में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। योगी सरकार प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा 12 लाख से अधिक पेंशनर्स को डीए मिलेगा।

रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फायदा

कर्मचारियों को अगले सात महीने में तीन बार महंगाई भत्ता के साथ ही एक सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। जुलाई में 11 फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इससे सरकारी खजाने को तीन हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक थी रोक

2020-21 में सरकारी कर्मचारियों को 17 फीसदी भत्ता मिल रहा था। लेकिन, कोरोना काल में सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को रोक दिया था। मगर अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान से हजारों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

