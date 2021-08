बाराबंकी हादसे के बाद योगी सरकार ने बस चालकों के लिए बदले नियम, 5 से ज्यादा बार कटा चालान तो रद्द होगा परमिट

UP Government New Rule Plan for Private Bus Service- बाराबंकी हादसे के बाद योगी सरकार (UP Government) ने यूपी में प्राइवेट बस सर्विस (Private Bus Service) वालों के लिए नियम बदल दिए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने नौ बिंदुओं वाला प्लान तैयार किया है. जिसमें बस चालकों के लिए कड़े नियम का फैसला है।