योगी सरकार ने धान खरीद में किसानों को दी राहत, इसकी अनिवार्यता खत्म, जारी हुआ आदेश

UP Government Relief to farmers in paddy purchase - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने धान की किल्लत को देखते हुए किसानों के हित में अहम फैसला लिया है। सीएम योगी ने निर्देश जारी किया है कि अब से धान की खरीद के लिए किसानों के फोन नंबर के आधार से लिंक होने की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है।