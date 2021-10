यूपी सरकार का ऐलान, विश्वविद्यालय टॉपरों के नाम से भी बनेगा गौरव पथ

UP government's said Gaurav Path will be built in the name of Toppers- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने ऐलान किया कि विश्वविद्यालय टॉपरों के नाम पर गौरव पथ का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ के नवनिर्मित पीजी ब्लॉक का लोकार्पण किया।