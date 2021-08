रक्षाबंधन पर योगी सरकार बहनों को देगी मुफ्त बस यात्रा का उपहार, टॉपर छात्रों को 20 हजार का पुरस्कार भी

UP Government to provide free Roadways Bus to Women on Rakshabandhan- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन (Rakshabandhan) के पर्व पर खास महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों (UP Roadways Bus) की मुफ्त यात्रा का उपहार दे रही है। 21 अगस्त यानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आगाज हो रहा है।