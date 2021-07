यूपी सरकार 217 शहरों में देगी फ्री वाई फाई की सुविधा, नगर निकाय उठाएगा खर्च

UP Government will give free wifi facility to 217 selected cities- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) 17 नगर निगम वाले 217 शहरों में मुफ्त वाई फाई (Wifi) देने जा रही है। नगर निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। बड़े शहरों में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी।