यूपी सरकार निरस्त करेगी ये 312 एक्ट, जल्द जारी होगा अध्यादेश

UP government will repeal this 312 act, ordinance will be issued soon- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने 312 अप्रचलित और अप्रासंगिक अधिनियमों (Obsolete and Irrelevant Acts) को निरस्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश 2021 के प्रारूप को स्वीकृत कर दिया है।