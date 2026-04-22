UP Weather: यूपी में तपिश का कहर, 22 जिलों में लू का रेड अलर्ट; 26 से बदलेगा मौसम का मिजाज

भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें तथा अधिक मात्रा में पानी, नींबू पानी और ओआरएस का सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये वर्ग लू की चपेट में जल्दी आते हैं। किसी भी तरह की कमजोरी, चक्कर या उल्टी जैसी समस्या महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।