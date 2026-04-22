UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट रोल नंबर से ऑनलाइन कैसे देखें? 5 आसान स्टेप्स से मिनटों में आएगा नजर

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही अपना रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह या फर्जी लिंक से दूर रहें। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता रिजल्ट की डेट और टाइम की सूचना का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा।