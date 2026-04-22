UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट रोल नंबर से ऑनलाइन कैसे देखें? 5 आसान स्टेप्स से मिनटों में आएगा नजर

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट रोल नंबर से ऑनलाइन कैसे देखें? फोटो सोर्स-Ai
How to Check UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 2026 की आधिकारिक तारीख और समय घोषित कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, यूपी बोर्ड का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा।
बोर्ड अधिकारी 23 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणामों की औपचारिक घोषणा करेंगे। इसी दौरान टॉपर्स की सूची, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए जाएंगे। इसके बाद छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।
upmsp.edu.in
upresults.nic.in
results.upmsp.edu.in
इन वेबसाइट्स पर रिजल्ट जारी होते ही लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी। रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका इस प्रकार है:
हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र-छात्राएं यूपी बोर्ड के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा के बाद से ही छात्र और अभिभावक रिजल्ट डेट को लेकर उत्सुक थे, जिस पर अब बोर्ड ने आधिकारिक मुहर लगा दी है। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें और थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही अपना रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह या फर्जी लिंक से दूर रहें। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता रिजल्ट की डेट और टाइम की सूचना का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा।
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