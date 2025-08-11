UP Monsoon Session Erupts:  कांवड़ के साथ विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, ‘पाठशाला बनाम मधुशाला’ का नारा; विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, सदन में हंगामा

मानसून सत्र के पहले दिन से ही सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के संकेत साफ हो गए हैं। शिक्षा नीति, कानून-व्यवस्था और विपक्षी नेताओं के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों ने माहौल को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में ‘विकसित यूपी’ के विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे चलने वाली चर्चा के बीच ये राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और भी तेज हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्र का पहला दिन विपक्ष के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मंच था, जबकि सरकार चाहती थी कि चर्चा विकास योजनाओं पर केंद्रित रहे। लेकिन विपक्षी रणनीति ने माहौल को विरोध प्रदर्शनों की दिशा में मोड़ दिया।