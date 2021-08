UP Police को मिले 9 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, चार को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ. UP Police Gallantry Award 2021: 75वें स्वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देशभर के 1380 पुलिसकर्मियों को मेडल दिए गये। जिसमें 662 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक, 628 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 88 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 662 पुलिुसकर्मियों को मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया। इस पुलिसकर्मियों में यूपी के भी कई पुलिस कर्मी शामिल हैं। जिसमें 9 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 4 प्रेसीडेंट पुलिस मेडल भी हैं।

पूरी लिस्ट

पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवॉर्ड

- IPS अजय कुमार साहनी

- IPS बिजेन्द्र पाल राना

- IPS अक्षय शर्मा

- IPS भूपेंद्र कुमार शर्मा

- IPS सुनील नागर

- IPS तस्लीम खान

- IPS प्रमेश कुमार शुक्ला

- IPS पंकज मिश्रा

- IPS शैलेंद्र कुमार

राष्ट्रपति पदक

- आलोक सिंह, पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर

- गीता सिंह, एसपी सीबी सीआईडी, लखनऊ

- वाजिद अली खान, सब इंस्पेक्टर, देवरिया

- जगत नारायण मिश्रा, प्लाटून कमांडर

मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इनवेस्टिगेशन

- नीता रानी

- मुकेश कुमार सिंह

- अखिलेश कुमार मिश्रा

- घनश्याम शुक्ला

- अशोक कुमार

- संजय नाथ तिवारी

- श्वेता श्रीवास्तव

- अरूण कुमार पाठक

- अनिल कुमार

- रामप्रकाश यादव

- कथिले राम वर्मा- हेड कांस्टेबल पीएसी, 8वीं बटालियन

- विश्राम सिंह- हेड कांस्टेबल ड्राइवर- मिर्जापुर

- मोहम्मद यूनुस खान- हेड कांस्टेबल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स

- ओमपाल सिंह- हेड कांस्टेबल, मथुरा

- ब्रह्मपाल सिंह- हेड कांस्टेबल, बागपत

- देवंद्र कुमार गौड़- हेड कांस्टेबल, यूपी 112 सीतापुर

- शम्स तवरेज खान- हेड कांस्टेबल, एसबी इंटेलिजेंस केएसआई

- दिनेश कुमार- हेड कांस्टेबल, कमिश्नरेट लखनऊ

- रामराज शर्मा- हेड कांस्टेबल, अमेठी

- सुरेंद्र त्रिपाठी- हेड कांस्टेबल पीएसी, 42वीं बटालियन

यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर डीजीपी कमेंडेशन-डिस्क की घोषणा

42 प्लेटिनम-डिस्क

- डीजी विशेष जांच चंद्रप्रकाश

- एडीजी लॉजिस्टिक बीके मौर्या

- एसपी बलरामपुर हेमंत कुटियाल

- एडिशनल एसपी एटीएस राहुल श्रीवास्तव

- एसीपी स्वतंत्र सिंह

114 गोल्ड-डिस्क

- आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह

- डीआईजी गोरखपुर जे रविंद्र गौड़

- इंस्पेक्टर आलोक पाठक

277 सिल्वर-डिस्क

- आईजी एटीएस जीके गोस्वामी

- एडीजी कानपुर भानु भास्कर

- जेसीपी एलओ लखनऊ पीयूष मोरडिया

