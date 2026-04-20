क्या विधानसभा चुनाव में पूजा पाल पर दांव खेलेगी BJP? एंट्री के साथ ही बदल जाएगा यूपी का सियासी खेल

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा पूजा पाल को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कर सकती है। पूजा पाल की एंट्री भाजपा के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकती है। वे इलाहाबाद पश्चिम (प्रयागराज) की पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। राजू पाल की 2004 में चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद ही दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूजा पाल इस पूरे मामले में माफिया और अपराध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखती रही हैं। भाजपा पूजा पाल के जरिए यूपी में "माफिया बनाम कानून व्यवस्था" का मजबूत नैरेटिव चला सकती है। उनकी कहानी भाजपा को महिलाओं के मुद्दे, कानून व्यवस्था और पूर्वांचल-बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका देगी।