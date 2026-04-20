चायवाले को अखिलेश यादव ने गिफ्ट किया पीतल का भगोना, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने सवाल किया कि क्या दुनिया के बड़े ब्रांड के बर्तन और कुकर बेचने या घरों में रखने पर भी छापेमारी होगी? उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक गरीब चायवाले को सिर्फ एल्युमीनियम का बर्तन इस्तेमाल करने पर सरकारी विभाग और भाजपाइयों के गुर्गे प्रताड़ित कर रहे हैं। अखिलेश ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि ये भी दिखवा लीजिए कि जब आपके यहाँ खिचड़ी बनती है तो उसका बर्तन कहीं एल्युमीनियम का तो नहीं है? या फिर उसे भी सोने में ढलवा लिया है? उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब भी किसी की रोजी-रोटी छीनने की कोशिश करेगी, तब सपा अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करेगी।