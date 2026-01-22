22 जनवरी 2026,

लखनऊ

बसंत पंचमी के मौके पर 23 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

UP School Closed News: बसंत पंचमी को लेकर बच्चों और अभिभावकों की कन्फ्यूजन दूर हो गई है। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार 23 जनवरी 2026 को सभी सरकारी बेसिक स्कूल बंद रहेंगे।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 22, 2026

कल स्कूल खुलेंगे या बंद?

कल स्कूल खुलेंगे या बंद?

UP School Holiday on Basant Panchami: कल यानी 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है और ज्ञान-विद्या की देवी का आशीर्वाद मांगा जाता है। लेकिन बच्चों और माता-पिता के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या कल स्कूल में छुट्टी रहेगी या बच्चे स्कूल जाएंगे? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

यूपी बेसिक शिक्षा परिषद का आधिकारिक फैसला

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने आधिकारिक अकादमिक कैलेंडर में 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सभी बेसिक स्कूलों (प्राइमरी और अपर प्राइमरी) में पूर्ण अवकाश घोषित किया है। यानी कल बच्चों की नियमित पढ़ाई नहीं होगी। यह छुट्टी पूरे प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों पर लागू है। परिषद ने अपने कैलेंडर में पहले से ही इसकी जानकारी दे दी है, ताकि अभिभावक और बच्चे पहले से तैयारी कर सकें।

कई स्कूलों में सरस्वती पूजा का आयोजन

हालांकि छुट्टी है, लेकिन कुछ स्कूलों में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। ऐसे स्कूल बच्चों को सुबह कुछ घंटों (जैसे 2-3 घंटे) के लिए बुला सकते हैं। वहां पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और सरस्वती माता की वंदना होती है। लेकिन इन घंटों में कोई पढ़ाई या क्लास नहीं कराई जाती। यह सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए होता है। अगर आपके बच्चे के स्कूल में ऐसा कार्यक्रम है, तो प्रधानाचार्य या क्लास टीचर से पहले ही पुष्टि कर लें।

अभिभावकों के लिए सलाह

अगर स्कूल ने कोई नोटिस नहीं भेजा है या कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, तो कल बच्चे घर पर ही रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन बच्चे घर पर सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, किताबें साफ कर सकते हैं और नई किताबों की शुरुआत कर सकते हैं। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पर सरकारी बेसिक स्कूलों में पूरी छुट्टी रहेगी। पढ़ाई नहीं होगी। कुछ स्कूलों में पूजा के लिए छोटा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन वह वैकल्पिक है।

Updated on:

22 Jan 2026 09:56 am

Published on:

22 Jan 2026 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बसंत पंचमी के मौके पर 23 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

