बसंत पंचमी के मौके पर 23 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

अगर स्कूल ने कोई नोटिस नहीं भेजा है या कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, तो कल बच्चे घर पर ही रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन बच्चे घर पर सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, किताबें साफ कर सकते हैं और नई किताबों की शुरुआत कर सकते हैं। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पर सरकारी बेसिक स्कूलों में पूरी छुट्टी रहेगी। पढ़ाई नहीं होगी। कुछ स्कूलों में पूजा के लिए छोटा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन वह वैकल्पिक है।