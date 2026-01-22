बसंत पंचमी के मौके पर 23 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

कल स्कूल खुलेंगे या बंद?
UP School Holiday on Basant Panchami: कल यानी 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है और ज्ञान-विद्या की देवी का आशीर्वाद मांगा जाता है। लेकिन बच्चों और माता-पिता के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या कल स्कूल में छुट्टी रहेगी या बच्चे स्कूल जाएंगे? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने आधिकारिक अकादमिक कैलेंडर में 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सभी बेसिक स्कूलों (प्राइमरी और अपर प्राइमरी) में पूर्ण अवकाश घोषित किया है। यानी कल बच्चों की नियमित पढ़ाई नहीं होगी। यह छुट्टी पूरे प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों पर लागू है। परिषद ने अपने कैलेंडर में पहले से ही इसकी जानकारी दे दी है, ताकि अभिभावक और बच्चे पहले से तैयारी कर सकें।
हालांकि छुट्टी है, लेकिन कुछ स्कूलों में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। ऐसे स्कूल बच्चों को सुबह कुछ घंटों (जैसे 2-3 घंटे) के लिए बुला सकते हैं। वहां पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और सरस्वती माता की वंदना होती है। लेकिन इन घंटों में कोई पढ़ाई या क्लास नहीं कराई जाती। यह सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए होता है। अगर आपके बच्चे के स्कूल में ऐसा कार्यक्रम है, तो प्रधानाचार्य या क्लास टीचर से पहले ही पुष्टि कर लें।
अगर स्कूल ने कोई नोटिस नहीं भेजा है या कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, तो कल बच्चे घर पर ही रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन बच्चे घर पर सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, किताबें साफ कर सकते हैं और नई किताबों की शुरुआत कर सकते हैं। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पर सरकारी बेसिक स्कूलों में पूरी छुट्टी रहेगी। पढ़ाई नहीं होगी। कुछ स्कूलों में पूजा के लिए छोटा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन वह वैकल्पिक है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग