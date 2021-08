18 माह बाद स्कूल जाएंगे छोटे बच्चे, इस बदलाव के साथ होगी पढ़ाई, जानें नए नियम

UP Schools Reopening from 1st September These Rules are Must to Follow- कोरोना काल (Covid-19) के चलते स्कूल बंद थे। लेकिन अब संक्रमण के केस में कमी को देखते हुए राज्य सरकार (UP Government) ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला किया है। करीब 18 महीने बाद बुधवार को स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने से पहले कई तैयारियां की गई हैं।