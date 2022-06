UP TGT PGT Recruitment : 4163 पदों के लिए शिक्षक भर्ती शुरू, सैलरी सवा लाख तक

UP TGT PGT Recruitment यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पात्रता मानदंड - दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु 01.07.2022 से देखी जाएगी। शैक्षिक योग्यता

TGT Recruitment: प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के पास बीएड, एमएड या पीएचडी के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। PGT Recruitment इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास बीएड, एमएड या पीएचडी के साथ संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

कितनी होगी वेतन टीजीटी के लिए वेतनमान रुपये 44,900-1,42,000 (स्तर 7, ग्रेड वेतन 4600) जबकि पीजीटी पद के लिए वेतनमान रुपये 47,600-1,51,100 (लेवल -8 ग्रेड पे 4800) है। How to Apply UP TGT PGT Recruitment

यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट में आवेदन की प्रक्रिया- - सबसे पहले उम्मीदवार UPSESSB के आधिकारिक पोर्टल upsesab.pariksha.nic.in पर लॉगिन करें। - टीजीटी /पीजीटी पदों के लिए होमपेज पर 'क्लिक हियर टू अप्लाई' पर क्लिक करें।

- जिस विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय को सेलेक्ट करें और रजिस्टर कर दें। - आवश्यक विवरण जमा करें और पंजीकरण के लिए सब्मिट कर दें। - भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी सबमिट कर दें।