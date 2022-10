परिवहन विभाग का आदेश, नया वाहन खरीदते समय नाम‍िनी का नाम देना अनिवार्य

यूपी परिवहन विभाग (UP Transport Department) ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब जब आप नया वाहन (new vehicle buying) खरीदेंगे तो वाहन खरीद के वक्त अपने नामिनी (nominee name Mandatory) का नाम देना अनिवार्य है।

लखनऊ Published: October 15, 2022 03:07:02 pm

यूपी परिवहन विभाग ने एक नया कदम उठाया है। वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण को लेकर परिवहन विभाग और अपीलकर्ता को ढेर सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब जब आप नया वाहन खरीदेंगे तो वाहन खरीद के वक्त अपने नामिनी का नाम देना अनिवार्य है। साथ ही पंजीयन प्रमाण पत्र में नामिनी का नाम भी दर्ज होगा। परिवहन विभाग के इस नए फैसला वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण में अब आसानी होगी।

परिवहन विभाग का आदेश, नया वाहन खरीदते समय नाम‍िनी का नाम देना अनिवार्य

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें