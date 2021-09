पूर्वी और पश्चिम में छिटपुट बारिश, जानिए अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम, बृहस्पतिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Weather Forecast Heavy Rain for Upcoming Days- मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश (UP Weather) की चेतावनी जारी की है। 24 घंटे के दौरान पश्चिमी अंचल में कुछ स्थानों पर और पूर्वी इलाकों में छिटपुट तौर पर बारिश होने की आशंका जताई गई है।