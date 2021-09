UP Weather: बारिश की वजह से इस बार पहले आ जाएगी ठंड, कड़ाके की पड़ेगी सर्दी

UP Weather Forecast Rain Monsoon Cold in Coming Days- उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम (UP Weather) का रुख बदला हुआ है। चक्रवाती हवाओं के चलते राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा।