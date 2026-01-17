यूपी में बदलेगा मौसम, रविवार को इन जिलों में जमकर होगी बारिश, तेजी से बढ़ेगी ठंड

UP Rain Alert: यूपी में इस समय शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने के अनुसार अगले 24-48 घंटे में तापमान और गिर सकता है, और कुछ इलाकों में घना कोहरा छाएगा। साथ ही, 19 और 20 जनवरी को कई जिलों में बारिश का भी संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। आज की बात करें तो सुबह से ही राजधानी लखनऊ में मौसम बेहद ठंडा है। IMD के अनुसार, शहर में न्यूनतम तापमान 6°C रहने का अनुमान है। सुबह और देर रात में कोहरे की संभावना बनी हुई है। लोगों को सुबह और शाम घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने और कोहरे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।