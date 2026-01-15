यूपी वालों हो जाओ तैयार! 18 और 19 जनवरी को होगी जोरदार बारिश, इन जिलों में अलर्ट

UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! Image Source - Pinterest..
UP Rain Alert : यूपी में ठंड का कहर अब जल्द मौसम की दोहरी मार पड़ने वाली है। अगले 24 से 48 घंटों में ठंड का प्रकोत 100 गुना रफ्तार से लोगों को महसूस होगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह-सुबह कोहरे की झलक भी देखने को मिल रही है, जिस कारण कई जिलो में जीरो विजिबिलिटी भी हो जा रही है, जिससे लोगों काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल यानी 16 जनवरी को प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री होने वाली है, जिस वजह राज्य में कोहरे और कोल्ड डे के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी। बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से गिरेगा।
मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। 16 जनवरी को यूपी के 45 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वहीं 17 जनवरी को हालात और गंभीर हो सकते हैं। सुबह और रात के समय सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
राजधानी लखनऊ में भी मौसम यूटर्न लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार (16 जनवरी) की सुबह लखनऊ में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ हल्की राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मुरादाबाद में रात से ही लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने 17 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। कोहरे और ठंड के कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग ने आगे की भविष्यवाणी में बताया है कि 18 और 19 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ठंड और बढ़ने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोहरे और ठंड को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखें। आने वाले कुछ दिन यूपी में मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं।
