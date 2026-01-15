यूपी वालों हो जाओ तैयार! 18 और 19 जनवरी को होगी जोरदार बारिश, इन जिलों में अलर्ट

UP Rain Alert : यूपी में ठंड का कहर अब जल्द मौसम की दोहरी मार पड़ने वाली है। अगले 24 से 48 घंटों में ठंड का प्रकोत 100 गुना रफ्तार से लोगों को महसूस होगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह-सुबह कोहरे की झलक भी देखने को मिल रही है, जिस कारण कई जिलो में जीरो विजिबिलिटी भी हो जा रही है, जिससे लोगों काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल यानी 16 जनवरी को प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री होने वाली है, जिस वजह राज्य में कोहरे और कोल्ड डे के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी। बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से गिरेगा।