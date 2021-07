UP Weather Update: अभी और सताएगी धूप और चिपचिपी गर्मी, 8 जुलाई से बदलेगा मौसम, भारी बारिश के आसार

UP Weather Update rain in many parts in coming days- गर्मी और उसम लोगों को परेशान करेगी। तेज धूप और उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। स्थानीय मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि आठ जुलाई तक मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा। इसके बाद यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश शुरू होगी। गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।