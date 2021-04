फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 3 मई तक मौसम रहेगा खराब, यूपी में आंधी पानी के साथ बरसेंगे बदरा

लखनऊ. Weather Changes in UP. उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर परिवर्तन करेगा। मौसम विभाग ने एक मई से तीन मई के बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बारिश पड़ने की संभावना जताई है। स्थानीय मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार, पक्षिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है। इस कारण राज्य के मौसम में बदलाव आएगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी और बारिश होगी। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हांलांकि, इस बारिश के बाद गर्मी और बढ़ जाएगी। जेपी गुप्ता ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम में अधिक बदलाव देखा जाएगा। यहां आंधी पानी के साथ बारिश की बूंदे पड़ेंगी।

गेहूं की कटाई से बचें किसान

धान और गेहूं पूर्वांचल की मुख्य फसलें हैं। इस समय किसान तेजी से गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं। धान की रोपाई भी शुरू कर दी है। मौसम में परिवर्तन की संभावना को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेशभर के किसानों के लिए सलाह दी है कि गेहूं कटाई का कार्य मौसम साफ हो जाने तक न करें। किसान कटी हुई फसलों को बांधकर रखे नहीं तो तेज हवा या आंधी से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है। गहाई के उपरांत भंडारण से पूर्व दानों को अच्छी तरह से सुखा दें। किसान कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेत में न जलाएं।

धान रोपाई के लिए विकल्प जरूरी

ललितपुर निवासी किसान रामजीत राय और हनुमान गुप्ता, का कहना है कि मौसम में परिवर्तन से धान की रोपाई प्रभावित होती है। वर्तमान में धान की रोपाई नहीं होने पर नर्सरी बर्बाद हो जाएगी। इससे हम किसानों पर आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा। धान की रोपाई के लिए सरकार को विकल्प तलाशना चाहिए ताकि कम से कम मजदूर आ सके।

