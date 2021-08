UP Weather Updates: मौसम में उलटफेर के बीच कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी

UP Weather Updates Yellow Alert for Many Places. मौसम में लगातार परिवर्तन (UP Weather) के बीच उमस भरी गर्मी का सिलसिला भी जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, अगले कुछ दिन के लिए विभिन्न जिलों में यलो अलर्ट जारी रहेगा।