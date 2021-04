कोरोनाः आज 29754 हुए संक्रमित, 163 की मौत, वीकेंड लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी

UP weekend Lockdown Guidelines & Rules lockdown सीएम योगी ने प्रदेश में सभी दिन नाईट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही रविवार के अतिरिक्त शनिवार को भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने नई गाइडलाइन भी जारी की है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना (coronavirus in up) की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को 2,33,544 लोगों की जांच (Corona test) ) में 29,754 लोगों में कोरोना (UP corona cases) की पुष्टि हुई है। बीते दो दिनों की आ रही रिपोर्ट रविवार को आए रिकॉर्ड मामलों से कम हैं। लेकिन यह भी कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर बढ़ा है। रविवार को 129 की मृत्यु हुई , तो सोमवार को 167 जानें गईं, मंगलवार को 163 की मौत हुई। 29,754 नए मामले भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। यह देख हाईकोर्ट ने सोमवार को हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश के पांच सबसे संक्रमित शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया था, लेकिन आज सुप्रिम कोर्ट ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने इसके बाद सख्ती को और बढ़ा दिया। उन्होंने प्रदेश में सभी दिन नाईट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही रविवार के अतिरिक्त शनिवार को भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने नई गाइडलाइन भी जारी की है।

त्योहार घर में ही मनाएं-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को वर्चुअल बैठक में शामिल होकर कहा कि इस विभीषिका के बीच संयम और धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि लोग जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें। उन्होंने त्योहारों को भी घर पर ही मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न हो। इसका विशेष रूप से पालन कराया जाए।

सीमावर्ती जिलों में बरतें विशेष सतर्कता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र, राजस्थान व दिल्ली से प्रवासी जनों की वापसी हो रही है। ऐसे में इनके सुगम आवागमन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने गृह विभाग और परिवहन विभाग को समन्वय बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इन प्रवासी श्रमिक जनों की टेस्टिंग और आवश्यकतानुसार ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

एक मई से होने वाले टीकाकरण के लिए प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं-

सीएम ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन सर्वाधिक कारगर है। कोविड टीकाकरण अभियान यूपी में बेहतर ढंग से संचालित हुआ है। साथ ही एक मई से 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था भी लागू हो जाेएगी। टीकाकरण का यह नया चरण कोविड से लड़ाई में निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि एक मई से शुरू हो रहे वृहद टीकाकरण के लिए सभी जरूरी प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।