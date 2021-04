UP weekend Lockdown: कोरोनाः यूपी में लगा वीकेंड लॉकडाउन, आदेश जारी

UP weekend Lockdown Guidelines & Rules उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना (coronavirus in UP) के मामलों ने आखिरकार सरकार को वीकेंड लॉकडाउन (weekend lockdown) लगाने पर भी मजबूर कर दिया है।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ। UP Weekend Lockdown Guidelines & Rules: उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना (coronavirus in UP) के मामलों ने आखिरकार सरकार को वीकेंड लॉकडाउन (weekend lockdown) लगाने पर भी मजबूर कर दिया है। अब रविवार को पूरे दिन प्रदेश में लॉकडाउन (lockdown in up) लगेगा। केवल जरूरी सेवाओं के ही आवागमन को लिए मंजूरी होगी। गुरुवार को ही सरकार ने नाइट कर्फ्य (night curfew) का समय बढ़ाते हुए रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक का कर दिया था। अब रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी। इस दिन पूरे प्रदेश में सफाई अभियान व सैनेटाइजेशन का काम चलेगा। यूपी में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। एक्टिव केसों की संख्या 1.30 लाख तक पहुंच गई है।

मास्क न पहनने वालों पर दस हजार तक का जुर्माना-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से बैठक के भरण-पोषण भत्ता की सूची अपडेट करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही गरीबों को राहत राशि मिल सकेगी। वहीं, विधायक निधि का उपयोग भी कोबिड केयर फंड में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बिना मास्क के लोगों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यदि दोबारा वहीं व्यक्ति बिना मास्क का पकड़ा जाता है तो उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

कोविड अस्तपाल बनाने के दिए निर्देश-

सीएम योगी ने उन जिलों में कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्देश दिया है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्‍या 2,000 से अधिक हैं। निजी अस्पतालों को भी कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है।बता दें कि लखनऊ में कोरोना के 5,183 नए मामले सामने आए, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं, पूरे यूपी में गुरुवार को 22,439 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. साथ ही 104 लोगों की मौत भी हुई है।