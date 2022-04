विश्व स्वास्थ्य दिवस: उम्र की आखिरी दहलीज पर भी कभी बीपी और शुगर मशीन की नहीं पड़ी जरूरत

World Health Day Theme: भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में युवा अपनी दिनचर्या भूल बैठे हैं। पौष्टिक खाना नहीं बल्कि बाहरी खाने पर निर्भर हैं। वहीं कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके 80-90 साल उम्र हो गई लेकिन आज तक कभी बीपी और शुगर नपवाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम ‘हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य (Our planet, our health)’ है।

आज की भागदौड़ भरी जिन्दगी और बदलती जीवन शैली ने सबसे अधिक युवा पीढ़ी को प्रभावित किया है। जीवन में जल्दी से जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेने की चाह ने जहाँ उनके सुकून को छीन लिया है। वहीँ उनके पास न तो सही से खाने का वक्त होता है और न ही सोने का। फास्ट फूड और दिखावे के लिए शराब और सिगरेट का सहारा लेने वाले युवाओं में हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और हाइपरटेंशन जैसे गैर संचारी रोग अब 30 साल की उम्र में ही शरीर पर कब्ज़ा जमाने लगे हैं। जबकि यह बीमारियाँ पहले 40 साल की उम्र के बाद की मानी जाती थीं। वहीं कुछ बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आजतक कभी बीपी-शुगर नहीं नपवाया।

World Health Day 2022 Theme and Know About Routine todays Generation