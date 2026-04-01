UP Heatwave: लखनऊ में भीषण गर्मी का कहर, 25 जिलों में लू अलर्ट, हफ्ते भर राहत नहीं, जानें नया अपडेट

UP Weather Warning: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के करीब 25 जिलों में हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रयागराज और वाराणसी में तेज लू चलने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी समेत कई अन्य जिलों में भी तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।

