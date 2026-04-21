मोदी के झालमुड़ी खाते ही वायरल: 24 घंटे में रिकॉर्ड गूगल सर्च, इंस्टाग्राम-फेसबुक पर करोड़ों व्यूज

सूत्रों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में झालमुड़ी को लेकर गूगल पर रिकॉर्ड स्तर पर सर्च किए गए। बताया जा रहा है कि बीते 22 वर्षों में पहली बार इस स्नैक को लेकर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जानकारी खोजी। लोग जानना चाहते थे कि झालमुड़ी क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसका स्वाद कैसा होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक छोटे से सांस्कृतिक प्रतीक को भी सही मंच मिलने पर वह वैश्विक चर्चा का विषय बन सकता है।