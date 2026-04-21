लखनऊ में भाजपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, 15 हजार महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे सीएम योगी

पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधानसभा तक जा रही है। यह रास्ता करीब 2 किलोमीटर लंबा है। गर्मी को देखते हुए जगह-जगह पानी के प्याऊ और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। पदयात्रा में शामिल महिलाएं नारे लगा रही हैं, जैसे- "राहुल गांधी मुर्दाबाद" और "नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में"। सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के कई सीनियर नेता भी पैदल चल रहे हैं। सभी मंत्री और गठबंधन की पार्टियों के नेता जैसे ओपी राजभर और आशीष पटेल भी शामिल हुए हैं। मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर निगम उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह गांधी भी पहुंची हैं।